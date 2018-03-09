До Східної Гути вдалося доставити гумдопомогу, - ООН

Сьогодні гуманітарні установи ООН і партнери організації доставили в місто Дума в Східній Гуті допомогу, яку вони через обстріли не змогли розвантажити в понеділок.

Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“Сьогодні нам вдалося доставити продуктові набори від Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також мішки з пшеничним борошном від ВПП”, - повідомила співробітниця представництва Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Сирії Марва Авад.

ООН спільно зі своїми партнерами має намір доставити в Думу ще одну партію допомоги, розраховану на 70 тисяч осіб.

“Ми в ВПП і наші партнери дуже сподіваємося на те, що зможемо в найближчому майбутньому доставити необхідну гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування для жителів Східної Гути”, - сказала Авад.

Нагадаємо, що сирійські війська взяли під контроль понад половину території району Східна Гута, розділивши навпіл територію, контрольовану повстанцями.