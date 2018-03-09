Доба в АТО: Внаслідок ворожого вогню загинув один військовослужбовець

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

На Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.

На Донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів.

Загалом, минулої доби, агресор провів 3 обстріли позицій Збройних Сил України.

Внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за Україну.