Доба в АТО: Внаслідок ворожого вогню загинув один військовослужбовець

9 березня, 2018 - 08:55
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.
На Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського.
На Донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів.
Загалом, минулої доби, агресор провів 3 обстріли позицій Збройних Сил України.
Внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за Україну.
Джерело: День