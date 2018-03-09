Фейкові новини поширюються в Twitter на 70% швидше за справжні, - вчені

Дослідження, проведене вченими Массачусетського технологічного інституту, показало, що фейкові новини поширюються в Twitter на 70% швидше за справжні, повідомляє Reuters.

Вчені проаналізували близько 126 тисяч повідомлень, які ретвітили 3 мільйони користувачів Twitter у 2006-2007 роках. Інформацію перевіряли шість незалежних факт-чекінгових організацій, зокрема Snopes і Politifact.

Виявилося, що всі фейкові історії поширюються швидше, ніж правдиві, але це особливо стосується повідомлень про політику в порівнянні з новинами про теракти, стихійні лиха, науку й фінанси.

При цьому боти, що розганяють інформацію по соцмережах, були не більш активні, ніж реальні користувачі.

Дослідники зазначають, що хоча в фокусі їхнього дослідження був Twitter, із великою часткою ймовірності ті самі висновки можна застосувати до Facebook та інших медійних платформ.

Одним із недавніх прикладів фейкових новин є повідомлення про смерть Сильвестра Сталлоне.