Моравецький: Апетити РФ не обмежаться в Україні

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що актуальними залишаються слова екс-президента Польщі Лєха Качинського про те, що після агресії Росії у Грузії буде агресія в Україні, а згодом, можливо, у Польщі та країнах Балтії.

Про це він сказав під час прес-конференції в п'ятницю у Вільнюсі за результатами переговорів з главами урядів Литви, Латвії та Естонії, повідомляє Укрінформ.

“Я пригадав моїм колегам слова президента Лєха Качинського з Тбілісі, що спочатку Грузія, потім Україна, а згодом можуть бути Польща та балтійські країни. І дійсно, без сумніву, треба бути налаштованими мирно, але одночасно не наївно, і потрібно будувати і зміцнювати трансатлантичний союз на східному фланзі, що ми активно й робимо з нашими партнерами з Литви, Латвії та Естонії”, - зазначив Моравецький.

Він повідомив, що Польща намагається стати повністю незалежною від російського “Газпрому”, не тільки збудувавши LNG-термінал у Свіноуйсцє і намагаючись ще більше розширити його переробні можливості, але й перебуває на етапі переговорів з Данією та Норвегією щодо будівництва газопроводу Baltic Pipe.

“Під час зустрічі чотирьох прем'єрів ми також нагадали про “Північний потік-2” і про те, наскільки небезпечним є цей проект для безпеки цієї частини Європи”, - підкреслив глава польського уряду.

Моравецький також наголосив на потребі поглиблення відносин з балтійськими країнами у сфері розбудови інфраструктури в енергетичній сфері.

З нагоди зустрічі прем’єрів підписано угоду про введення в дію поромної переправи між польським містом Щецін та литовською Клайпедою. Водночас між Польщею та Литвою підписано меморандум про будівництво газового інтерконетора. Польський прем’єр висловив сподівання, що прогрес в цьому питанні буде досягнуто у другій половині 2019 року.