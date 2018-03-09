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Одеська єпархія надала гуманітарну допомогу понад 250 переселенцям і нужденним

9 березня, 2018 - 11:03
Фото: eparhia.od.ua

У день 8 березня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, у Координаційному центрі Одеської єпархії з надання гуманітарної допомоги відбулася чергова благодійна акція. Понад 250 осіб отримали продуктові набори і фінансову допомогу, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Серед тих, хто отримав допомогу, були вимушені переселенці з охоплених військовими діями східних областей України, члени багатодітних сімей, люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, а також численні одесити, які опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Благодійні акції Одеська єпархія проводить протягом чотирьох років, кілька разів на місяць. Лише за минулий рік Координаційний центр роздав понад 130 тонн гуманітарної допомоги вартістю близько 5 млн. гривень.

Джерело: День

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