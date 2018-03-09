Одеська єпархія надала гуманітарну допомогу понад 250 переселенцям і нужденним

У день 8 березня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, у Координаційному центрі Одеської єпархії з надання гуманітарної допомоги відбулася чергова благодійна акція. Понад 250 осіб отримали продуктові набори і фінансову допомогу, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Серед тих, хто отримав допомогу, були вимушені переселенці з охоплених військовими діями східних областей України, члени багатодітних сімей, люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, а також численні одесити, які опинилися в скрутному матеріальному становищі.

Благодійні акції Одеська єпархія проводить протягом чотирьох років, кілька разів на місяць. Лише за минулий рік Координаційний центр роздав понад 130 тонн гуманітарної допомоги вартістю близько 5 млн. гривень.