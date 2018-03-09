Порошенко нагадав про початок Шевченківських днів в Україні

9 березня, 2018 - 11:44
Президент Петро Порошенко переконаний, що творчість Тараса Шевченка продовжує бути опорою і натхненням у боротьбі за вільну Україну.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Постать Тараса Шевченка у всі часи гуртувала українців. Він, дивним чином, є завжди сучасним і завжди доречним", - зазначив Порошенко.
За його словами, заповіт Шевченка став дороговказом України під час Революції гідності.
"Його образ замайорів на стягах і щитах української молоді. Його слово і зараз продовжує бути опорою та натхненням у нашій боротьбі: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає...", - підкреслив Президент, зазначивши, що сьогодні всі віддають шану великому Генію.
Джерело: День