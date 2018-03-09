Де нема святоï волi, не буде там добра нiколи.
Тарас Григорович Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

Порошенко нагадав про початок Шевченківських днів в Україні

9 березня, 2018 - 11:44
Фото з архіву "Дня"

Президент Петро Порошенко переконаний, що творчість Тараса Шевченка продовжує бути опорою і натхненням у боротьбі за вільну Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Постать Тараса Шевченка у всі часи гуртувала українців. Він, дивним чином, є завжди сучасним і завжди доречним", - зазначив Порошенко.

За його словами, заповіт Шевченка став дороговказом України під час Революції гідності.

"Його образ замайорів на стягах і щитах української молоді. Його слово і зараз продовжує бути опорою та натхненням у нашій боротьбі: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає...", - підкреслив Президент, зазначивши, що сьогодні всі віддають шану великому Генію.

Джерело: День

Більше новин

У Львові відкриється фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Маркіяну Шашкевичу
У Берліні вшанували пам'ять Шевченка
Тисячний хор у Львові встановив рекорд України з масового виконання Шевченкового "Заповіту"
У Львові відбувся проект пам'яті Володимира Івасюка (фото)
У Вінниці відбудеться міжнародна конференція, присвячена життю і творчості Василя Стуса
В "Острозькій академії" відбувся вечір "Код да Ше. "Перезавантаження" Кобзаря"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 