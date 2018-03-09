Президент Чілі перед вступом на посаду передав у сліпі трасти $1,2 млрд

Президент Чилі Себастьян Піньєра, який вступить на посаду у неділю, передав 1,2 мільярда доларів США у сліпі трасти.

Про це повідомляє Reuters.

"Піньєра, екс-президент (2010-2014 роки - ред.) і олігарх, відповідно до законодавства Чилі наділив повноваженнями чотирьох фондових менеджерів управляти 665 мільйонами доларів США його статків. Він також добровільно передав 504 мільйони доларів США у два інші сліпі трасти, хоча й не був зобов'язаний цього робити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консерватор Себастьян Піньєра офіційно вступить на посаду глави держави у неділю, змінивши чинного президента-соціаліста Мішель Бачелет.