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Президент Чілі перед вступом на посаду передав у сліпі трасти $1,2 млрд

9 березня, 2018 - 16:27
Фото Reuters

Президент Чилі Себастьян Піньєра, який вступить на посаду у неділю, передав 1,2 мільярда доларів США у сліпі трасти.

Про це повідомляє Reuters.

"Піньєра, екс-президент (2010-2014 роки - ред.) і олігарх, відповідно до законодавства Чилі наділив повноваженнями чотирьох фондових менеджерів управляти 665 мільйонами доларів США його статків. Він також добровільно передав 504 мільйони доларів США у два інші сліпі трасти, хоча й не був зобов'язаний цього робити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консерватор Себастьян Піньєра офіційно вступить на посаду глави держави у неділю, змінивши чинного президента-соціаліста Мішель Бачелет.

Джерело: День

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