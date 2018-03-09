Рада ЄС обговорить окупацію Криму та вибори в РФ

Рада Євросоюзу із закордонних справ на черговому засіданні 19 березня обговорить ситуацію в Україні у контексті 4-ї річниці російської окупації Криму та проведення в РФ президентських виборів.

Про це повідомили у керівній інституції ЄС, передає Укрінформ.

«Міністри закордонних справ обміняються думками щодо України. Високий представник ЄС (Федеріка Могеріні – ред.) поінформує міністрів про свій візит до Києва 11-12 березня. Рада ЄС обговорить останні події в України, особливо процес реформ», - заявили у Раді ЄС.

Нагадаємо, що Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму.