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Рада ЄС обговорить окупацію Криму та вибори в РФ

9 березня, 2018 - 21:05
Фото Reuters

Рада Євросоюзу із закордонних справ на черговому засіданні 19 березня обговорить ситуацію в Україні у контексті 4-ї річниці російської окупації Криму та проведення в РФ президентських виборів.

Про це повідомили у керівній інституції ЄС, передає Укрінформ.

«Міністри закордонних справ обміняються думками щодо України. Високий представник ЄС (Федеріка Могеріні – ред.) поінформує міністрів про свій візит до Києва 11-12 березня. Рада ЄС обговорить останні події в України, особливо процес реформ», - заявили у Раді ЄС.

Нагадаємо, що Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму.

Джерело: Укрінформ

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