СБУ: Рубан готував теракти разом із Захарченком

Підозрюваний у перевезенні зброї через лінію розмежування та організації терористичних актів Володимир Рубан діяв за змовою з очільником "ДНР" Олександром Захарченком та іншими "лідерами" так званої республіки.

Про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє Укрінформ.

"Завдяки вжитим СБУ заходам вдалося попередити масштабні терористичні акти, які могли призвести до великих людських жертв. Жертвами могли стати тисячі мирних громадян, а також окремі політики, посадовці та народні депутати" , - сказав Грицак.

Він нагадав, що напередодні СБУ за результатами довготривалої спецоперації в районі КПВВ "Майорськ", що поблизу м. Горлівка Донецької області, заарештували Володимира Рубана, який підозрюється у організації перевезення з ОРДЛО великої партії вогнепальної зброї, бойових припасів та інших засобів ураження, частина з якого - виробництва Російської Федерації.

"У коробках, де були складені гранати, було виявлено упаковочний лист військової частини 08819. За нашими даними, це військова частина "Першого армійського корпусу ДНР", - зазначив Рубан.

За його словами, було встановлено, що у листопаді 2017 року Рубан організував перевезення великої партії засобів ураження з ОРДЛО на територію, підконтрольну владі України. Частина спорядження також була вироблена у РФ або модернізована у "ДНР".

У розпорядженні СБУ є аудіозапис, де Рубан особисто перераховує ввезені засоби ураження.

"Під час проведення негласних слідчих дій здобуто вагомі та достатні докази, які свідчать про те, що Рубан, діючи за попередньою змовою з очільниками терористичних організацій "ДНР" Захарченком, Тимофєєвим та іншими, спланував та вчинив дії, направлені на підготовку терористичних актів у центральній частині міста Києва", - розповів Грицак.

Він підкреслив, що уся вилучена зброя та засоби ураження наразі перебувають під контролем СБУ.

Нагадаємо, що Рубан був затриманий зранку 8 березня під час перетину лінії розмежування на Донбасі в контрольному пункті в’їзду та виїзду «Майорськ» при спробі перевезти арсенал зброї.

Рубану оголосили підозру у підготовці теракту та незаконному володінні зброєю.

Суддя Шевченківського райсуду 9 березня під час засідання з обрання запобіжного заходу Рубану повідомив, що його підозрюють, зокрема, у підготовці замаху на Президента України Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка й секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Суд 9 березня обрав Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2 місяці без права внесення застави.

Грицак заявив, що операцією із затримання Рубана вдалося запобігти масштабним терактам у Києві та в інших містах України.