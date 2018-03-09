Судовий процес у справі Манафорта призначено на 10 липня

Судовий процес у штаті Вірджинія у справі американського юриста, лобіста, політичного консультанту, колишнього політтехнолога “Партії регіонів” та екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта розпочнеться 10 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Раніше суддя у Вашингтоні Емі Берман Джексон постановила, що судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія.

Справу Манафорта розглядають суди в американській столиці і в штаті Вірджинія.

Нагадаємо, проти колишнього глави передвиборної кампанії президента Дональда Трампа і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса висунули офіційні звинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів протягом десятирічної роботи, пов'язаної з Україною, і в приховуванні банкових рахунків, де вони ці гроші зберігали. Їх також звинувачують в поданні неправдивої інформації Міністерству юстиції про свою діяльність в Україні.

Раніше також повідомлялося, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подав новий обвинувальний висновок, згідно з яким Пол Манафорт у 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

Відзначимо, політтехнолог і екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт в період своєї роботи в Україні мав своїх людей у кожному міністерстві в Україні, про це йдеться в розслідуванніThe Atlantic, авторства американського публіциста Франка Фоера.

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