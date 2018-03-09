Тисячний хор у Львові встановив рекорд України з масового виконання Шевченкового "Заповіту"

Сьогодні, 9 березня, у межах святкування 204-річниці від народження Тараса Шевченка у Львові організували масштабне виконання творів поета. Під час цього заходу вдалося встановити рекорд із найбільшого виконання «Заповіту».

Щоб потрапити у «Книгу рекордів України» на площу перед пам’ятником Тарасу Шевченку прибуло понад 40 хорових колективів як із Львова, так і області. Тут були як дитячі хорові капели, так і вже досить дорослі. Був навіть хор семінаристів. Загалом встановлювало рекорд понад 1100 співаків.

Крім того зведений хор виконав і інші твори Кобзаря, а на завершення заспівав гімн України.

Також відбулося традиційне покладання квітів владою та громадськістю до пам’ятника Шевченку. Після цього відбулося вручення державних нагород видатним мешканцям Львівщини. Зокрема орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав Андрій Содомора та Василь Откович (посмертно).

«Сьогодні Львів став центром світового українства із шанування Тараса Шевченка. Шанування гідності, честі і правди. Шевченко для нас - великий поет, талановитий художник, але головне - совість нашої нації. Він зумів передати нам основи нашої національної культури, ідеології у своїй творчості і на прикладі чеснот свого особистого життя», - сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

Загалом на території Львівської області є 196 пам'ятників Тарасові Шевченку.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора