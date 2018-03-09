У Багдаді засудили до страти сестру лідера ІД

Суд в столиці Іраку Багдаді засудив сестру лідера терористичного угруповання Ісламська держава Абу Бакра аль-Багдаді до страти, повідомляє DW.

Як повідомив речник Вищої судової ради Іраку, сестра лідера ІД, ім'я якої не розголошується, була визнана винною "у пропонуванні логістичної підтримки та допомоги бойовикам ІД при здійсненні кримінальних злочинів".

Також її визнали винною в тому, що вона роздавала гроші ісламістам у місті Мосул, яке перебувало під контролем ІД із середини 2014 року до липня 2017 року.

Представник Вищої судової ради Іраку повідомив, що раніше до страти був засуджений чоловік сестри аль-Багдаді, який також перебував у лавах ІД.