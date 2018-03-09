У Берліні вшанували пам'ять Шевченка

Українці Берліна відзначили біля Шевченківської верби на березі річки Шпрее неподалік відомства канцлера Німеччини 204-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як зазначила у коментарі агентству голова Центральної спілки українців Німеччини Людмила Млош, ця верба має "непросту долю".

За її словами, 2004 року, у 200-ту річницю від дня народження Кобзаря, Українська всесвітня координаційна рада запропонувала посадити Тарасову вербу: у різних державах світу та в Україні роздали 200 саджанців, які були відрізані від верби з місця поховання Шевченка. У 16 державах закордонні українці посадили дерева. У Німеччині це відбулося 14 березня 2004 року. Але минулого року вербу вирвали та кинули у річку вандали. Втім, на цьому ж місці було посаджено іншу, зазначила Млош.

Вона також сказала, що Спілка шукає допомоги у встановленні дошки Шевченку в Берліні. За словами Млош, дошка виготовлена та доставлена в німецьку столицю, але ще не встановлена, адже Шевченко в Німеччині не був, тому важко знайти доречне місце.

В ході сьогоднішніх урочистостей члени громади послухали виступ Президента України Петра Порошенка з нагоди річниці від дня народження Кобзаря. У промові, зокрема, пролунало ім'я видатної поетеси, письменниці, художниці Емми Андієвської, яка в 2018 році отримала найвищу нагороду літераторів – премію Шевченка. Вона живе в Німеччині понад 70 років і "є прикладом для всіх українців", зазначила Млош, яка привітала поетесу від імені діаспори.