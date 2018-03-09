У Брюсселі презентують нову структуру "Східного партнерства"

У Брюсселі презентують нову інституційну структуру ініціативи ЄС "Східне партнерство".
Відповідна подія відбудеться у Брюсселі в понеділок, 12 березня, повідомляє Укрінформ.
"Нова структура з інституційного співробітництва між країнами "Східного партнерства" та країнами-членами ЄС є більш компактною та зосередженою на найбільш ефективному проведенні реформ та реальних результатів для громадян", - пояснили у Євросоюзі.
Захід із започаткування нової структури ініціативи пройде під головування єврокомісара з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнеса Гана за участю високопосадовців з України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Білорусі.
Ключові елементи оновленої структури, платформ і панелей віднині будуть скоординовані з чотирма пріоритетами "Східного партнерства". Вони спрямовані на зміцнення урядування, економіки, зв'язків та суспільства. Найвищими форматами обговорення політики "Східного партнерства" залишаться саміти на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і секторальні міністерські зустрічі. Взаємодія на усіх рівнях у форматі "Східного партнерства" включатиме парламентський вимір EURONEST, Конференцію місцевих і регіональних влад (CORLEAP), а також Форум громадянського суспільства. Нагадаємо, що Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму.
Ключові елементи оновленої структури, платформ і панелей віднині будуть скоординовані з чотирма пріоритетами "Східного партнерства". Вони спрямовані на зміцнення урядування, економіки, зв'язків та суспільства.
Найвищими форматами обговорення політики "Східного партнерства" залишаться саміти на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і секторальні міністерські зустрічі.
Взаємодія на усіх рівнях у форматі "Східного партнерства" включатиме парламентський вимір EURONEST, Конференцію місцевих і регіональних влад (CORLEAP), а також Форум громадянського суспільства.
Нагадаємо, що Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму.