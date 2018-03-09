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У Брюсселі презентують нову структуру "Східного партнерства"

9 березня, 2018 - 21:46
Фото Reuters

У Брюсселі презентують нову інституційну структуру ініціативи ЄС "Східне партнерство". 

Відповідна подія відбудеться у Брюсселі в понеділок, 12 березня, повідомляє Укрінформ.

"Нова структура з інституційного співробітництва між країнами "Східного партнерства" та країнами-членами ЄС є більш компактною та зосередженою на найбільш ефективному проведенні реформ та реальних результатів для громадян", - пояснили у Євросоюзі.

Захід із започаткування нової структури ініціативи пройде під головування єврокомісара з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнеса Гана за участю високопосадовців з України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Білорусі.

Ключові елементи оновленої структури, платформ і панелей віднині будуть скоординовані з чотирма пріоритетами "Східного партнерства". Вони спрямовані на зміцнення урядування, економіки, зв'язків та суспільства.

Найвищими форматами обговорення політики "Східного партнерства" залишаться саміти на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і секторальні міністерські зустрічі.

Взаємодія на усіх рівнях у форматі "Східного партнерства" включатиме парламентський вимір EURONEST, Конференцію місцевих і регіональних влад (CORLEAP), а також Форум громадянського суспільства.

Нагадаємо, що Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму.

Джерело: Укрінформ

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