У Брюсселі презентують нову структуру "Східного партнерства"

У Брюсселі презентують нову інституційну структуру ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Відповідна подія відбудеться у Брюсселі в понеділок, 12 березня, повідомляє Укрінформ.

"Нова структура з інституційного співробітництва між країнами "Східного партнерства" та країнами-членами ЄС є більш компактною та зосередженою на найбільш ефективному проведенні реформ та реальних результатів для громадян", - пояснили у Євросоюзі.

Захід із започаткування нової структури ініціативи пройде під головування єврокомісара з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнеса Гана за участю високопосадовців з України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Білорусі.