Де нема святоï волi, не буде там добра нiколи.
Тарас Григорович Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

У Данії за вбивство журналістки почали судити капітана субмарини "Наутілус"

9 березня, 2018 - 14:48
Фото: Reuters

У Данії розпочався судовий процес над винахідником Петером Мадсеном, якого звинувачують у тортурах та вбивстві шведської журналістки Кім Валль на субмарині "Наутілус" у серпні 2017 року, повідомляє Reuters.

Прокурор Якоб Бух-Йепсен розпочав 12-денний процес, зачитавши звинувачення стосовно Мадсена. Данського винахідника звинувачують у сексуальних злочинах, вбивстві та нарузі над мертвим тілом.

Мадсен продовжує стверджувати, що журналістка Валь випадково загинула на його субмарині "Наутілус", однак визнає, що викинув її розчленоване тіло у море.

Однак сторона звинувачення заявляє, що вбивство було спланованим, оскільки винахідник взяв із собою на борт інструменти, які він, зазвичай, не бере із собою під час плавання.

Суд у Копенгагені триватиме до 25 квітня.

Найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.

Джерело: День

Більше новин

У Львові відкриється фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Маркіяну Шашкевичу
ЄС вітає рішення Трампа зустрітися з Кім Чен Ином, - Могеріні
В АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції
У Берліні вшанували пам'ять Шевченка
Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму
Українець став найкращим футболістом тижня Ліги Європи

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 