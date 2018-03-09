У Львові обрали двійника Тараса Шевченка

Сьогодні, 9 березня, в 204-річницю від дня народження Тараса Шевченка у Львові відбувся конкурс його двійників. До участі в конкурсі зголосилося 18 людей, які відчували себе схожими із великим поетом.

Організатори конкурсу не ставили перед учасниками жодних рамок. Будь-хто міг податися на конкурс відчуваючи своє візуальне чи духовне єднання із Кобзарем у юному віці чи вже у роках. Так взяти участь у конкурсі зголосилося аж 18 чоловіків, при чому, деякі із них долучилися до конкурсу за декілька хвилин до його старту.

Більшість із них були в образі вже зрілого Тараса Шевченка. Лише два учасники були двійниками зовсім юного поета. Географічно двійники Шевченка представляли багато районів Львівської області і лише один був із Києва.

За умовами конкурсу кожен мав представитися публіці. Більшість учасників робили представлення зачитуванням віршів Шевченка, хтось читав і свої вірші, а дехто і співав. Як зізнавалися деякі з учасників, вони усвідомлювали свою не схожість із українським класиком, проте духовно вони відчували сильне єднання з ним. Після цього публіка на спеціальних картках голосувала за того, хто, на їх думку, був найбільше схожий на Тараса Шевченка.

За підсумками голосування людей перемогу здобув учасник під №5 – Василь Мельник. Він отримав можливість протягом двох місяців проводити вихідні у одному із готельно-відпочинкових комплексів Карпат.

«Для мене перемога була дуже несподіваною, адже я навіть толком не готувався до конкурсу. Співаю в хорі «Прометей». От сьогодні прийшли на площу для встановлення рекорду, почули про цей конкурс і наш диригент сказав, що я маю обов’язково взяти участь в ньому. Отак і взяв участь. Тепер буду ще частіше перечитувати вірші Тараса Шевченка, бо зараз на пенсії і часу вдосталь для цього», - розповів переможець Василь Мельник.

Варто зазначити, що кожен із учасників отримав подарунки від спонсорів конкурсу. Крім того, було визначено також призові друге та треті місця, за які конкурсанти отримали окремі призи.

Після завершення конкурсу на площі розпочалася акція «Вільний мікрофон». Кожен охочий міг підійти до мікрофону, та продекламувати улюблений вірш чи уривок із творчості Тараса Шевченка.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора