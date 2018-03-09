У Львові відбувся проект пам'яті Володимира Івасюка (фото)

Два концерти-присвяти композитору і поету, Герою України, автору легендарної «Червоної рути» Володимиру Михайловичу Івасюку ((4.03.1949 – 24/27.04.1979), участь у яких взяли гурти «Курбаси» та «Шоколад», Тарас Чубай, акапельний чоловічий секстет «Піккардійська терція» та американсько-українська співачка і композиторка Брія Блессінг пройшли учора, 8 березня, у Львівській опері.

Доречно зазначити, що за останні роки великі музично-мистецькі акції пам'яті легендарного композитора, поета й виконавця відбувалися у Львові 2012-го, 2013-го та 2015-го. Тепер DikArt Creative Marketing Company знову взявся до проекту.

«Проект «Івасюк» – передусім любов та пошана до людини та артиста, який змінив та продовжує змінювати самосвідомість цілого народу, – вважає Брія Блессінг. – Навіть не можу сказати, що наша мета в тому, аби запропонувати щось нове. Ми лише хочемо вкладати свої душі в його пісні – так, як і він колись вкладав. І в такий спосіб бодай якось віддячити Володимирові Івасюку».

Варто нагадати, що Володимир Івасюк, лікар за фахом, залишив по собі близько 100 пісень та романсів, понад 50 інструментальних творів, також – музику до кількох вистав. «Червону руту» та «Водограй», що миттєво зробили його мегапопулярним, написав 1968-го. Працював з оркестрами Ростислава Бабича та Юрія Сілантьєва. Пісні Івасюка тріумфували на багатьох конкурсах у СРСР та за кордоном, були популярними від Камчатки до Чорного моря, їх брали до репертуару провідні співаки Радянського Союзу. Із піснею «У долі своя весна» на фестивалі «Сопот-77» перемогла Софія Ротару. До останніх днів життя Володимир Івасюк плідно співпрацював з поетами Ростиславом Братунем, Богданом Стельмахом, Романом Кудликом та Юрієм Рибчинським. Загинув за досі не з’ясованих обставин у квітні – травні 1979-го. Його «Пісня буде поміж нас», «Я – твоє крило», «Літо пізніх жоржин», «Вернись із спогадів», «Запроси мене у сни свої», «Тільки раз цвіте любов» та багато інших назавжди увійшли у золотий фонд української пісні.

За словами автора ідеї Андрія Сидора, два концерти пам'яті Івасюка у Львові – лиш частина проекту. «Плануємо тур містами України», – говорить Андрій Петрович. І додає, що сподівається побачити у залах не тільки людей старшого віку, а й молодь. Бо переконаний, що справжньої та неповторної української пісні потребують не лише представники старшого покоління, а й міленіали. «На щастя, сьогодні свідомість так званого «покоління ґаджетів» формується з любові до свого, до українського, – зазначає А. Сидор. – А хто ж, як не Івасюк, може бути чи не найкращим прикладом уособлення свідомого українця»…

Голос із Фейсбуку

Olena Bilous

Не згаси вогонь......

Не змовкають мелодії, які мали світлу душу, які линули з глибини чистого і талановитого серця. Ці мелодії завжди будуть поміж нас, бо пісні Володимира Івасюка роблять нас кращими і сіють в наші душі зерна любові..

Поет і пісняр житиме доти, доки повні зали на повні груди співатимуть його пісні. Доки оплески грітимуть вогонь його пісень, доти... доти не згасне вогонь від холоду долонь.

Дякуємо кожному, хто долучився до того, щоб Івасюк сьогодні знову зібрав нас у Львівській опері, нехай хоч в музиці і пам'яті Володя воскресає і вертається зі спогадів.

Мій дорогий лікар, що був невиліковно хворим на любов до української пісні, а ми тепер невиліковно хворі на любов до його пісень!!!

........

Місто за мить засне.

Тишею у прохолодних вуличках.

А нас...

нас піснею запросили у сни,

не загасіть вогонь......

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.