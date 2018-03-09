У Львові відкриється фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Маркіяну Шашкевичу

«Дайте руки, юні други…» – так називається фотовиставка відомого львівського фотомитця Йосипа Марухняка, яка відкривається у Львівському палаці мистецтв.

Виставка присвячена життю і творчості Будителя Галичини, українського письменника, поета і греко-католицького священика Маркіяна Шашкевича.

Це уже друга фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена цій видатній постаті. Попередня, яка експонувалася у Палаці мистецтв у листопаді 2014 року, була присвячена двохсотлітньому ювілею Маркіяна Шашкевича.

Фотохудожник Йосип Марухняк, який упродовж багатьох років фіксує події, пов’язані з постаттю Маркіяна Шашкевича, зібрав чималий фотоархів, пройшовся його життєвими дорогами і видав фотоальбом «Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича», своєю новою фотовиставкою ще раз нагадує про життєвий подвиг Маркіяна Шашкевича, підкреслює, що саме він був першим Соборником України.

У ці березневі дні ми вшановуємо Тараса Шевченка, і на одній із світлин фотомитець показує, чи не, єдиний в Україні пам’ятник «Єдність» Тарасові Шевченку і Маркіяну Шашкевичу в селі Новий Яричів. І Шевченко, і українські письменники перед ним бачили Україну без Галичини, бо тоді це була інша держава. Маркіян Шашкевич першим побачив ту цілісність України разом з Галичиною, відродивши український дух на наших галицьких землях.

На фотовиставці представлені кадри певних об’єктів Львова, пов’язаних із постаттю Маркіяна Шашкевича, відзнятих дроном з висоти: дзвіниця церкви Святого Духа, площа Маркіяна Шашкевича, собор святого Юра, які мають глибоку символіку. З висоти простору ми краще бачимо архітектурний шедевр, а з висоти часу ще більше усвідомлюємо велич Маркіяна Шашкевича.

Представлені кадри, які уже стали історичними: перепоховання Маркіяна Шашкевича з села Новосілок на Личаківський цвинтар у Львові через п’ятдесят років після смерті, відкриття пам’ятника Маркіянові Шашкевичу у Підлиссю в 1962 році. Це репродукції архівних фото, знайдених завдяки наполегливому пошуку фотомитця. Є цікаві кадри із вшанування Маркіяна Шашкевича на Білій горі у Підлиссю, на Личаківському цвинтарі, біля пам’ятника у Львові. А ще є тут кадри цілком публіцистичні.

А якщо уже говорити про ювілеї, то маємо 180-річний ювілей «Русалки Дністрової», цієї маленької книжки, що, за словами Івана Франка «було свого часу явищем наскрізь революційним…». Про це теж нагадує фотовиставка Йосипа Марухняка.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА