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У Львові відкриється фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Маркіяну Шашкевичу

9 березня, 2018 - 20:00

«Дайте руки, юні други…» – так називається фотовиставка відомого львівського фотомитця Йосипа Марухняка, яка відкривається у Львівському палаці мистецтв.

Виставка присвячена життю і творчості Будителя Галичини,  українського письменника,  поета і греко-католицького священика Маркіяна Шашкевича.

Це уже друга фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена цій видатній постаті. Попередня, яка експонувалася у Палаці мистецтв у листопаді 2014 року, була присвячена двохсотлітньому ювілею Маркіяна Шашкевича.

Фотохудожник Йосип Марухняк, який упродовж багатьох років  фіксує  події, пов’язані з постаттю Маркіяна Шашкевича,  зібрав чималий  фотоархів, пройшовся його життєвими дорогами і видав фотоальбом «Відлуння дзвонів  Маркіяна Шашкевича», своєю новою фотовиставкою ще раз нагадує про життєвий подвиг Маркіяна Шашкевича, підкреслює, що саме він був першим Соборником України.

 У ці березневі дні ми вшановуємо Тараса Шевченка, і на одній із світлин  фотомитець показує, чи не, єдиний в Україні пам’ятник «Єдність» Тарасові Шевченку і Маркіяну Шашкевичу в селі Новий Яричів. І Шевченко, і українські письменники перед ним бачили Україну без Галичини, бо тоді це була інша держава. Маркіян Шашкевич першим побачив ту цілісність України разом з Галичиною, відродивши український дух  на наших галицьких землях.

На фотовиставці представлені кадри певних об’єктів Львова, пов’язаних із  постаттю Маркіяна Шашкевича, відзнятих дроном з висоти: дзвіниця церкви Святого Духа, площа Маркіяна  Шашкевича, собор  святого Юра, які мають глибоку символіку. З висоти простору ми краще бачимо архітектурний шедевр, а з висоти часу ще більше усвідомлюємо велич Маркіяна Шашкевича.

 Представлені  кадри, які уже стали історичними: перепоховання Маркіяна Шашкевича з села Новосілок на Личаківський цвинтар у Львові через п’ятдесят років після смерті, відкриття пам’ятника Маркіянові Шашкевичу у Підлиссю в 1962 році. Це репродукції  архівних фото, знайдених завдяки наполегливому пошуку фотомитця. Є цікаві кадри із вшанування Маркіяна Шашкевича на Білій горі  у Підлиссю, на Личаківському цвинтарі, біля пам’ятника у Львові. А ще є тут кадри цілком публіцистичні.

А якщо уже говорити про ювілеї, то маємо 180-річний ювілей  «Русалки Дністрової»,  цієї маленької книжки, що, за словами Івана Франка «було свого часу явищем наскрізь революційним…». Про це теж нагадує фотовиставка Йосипа Марухняка.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА

Джерело: День

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