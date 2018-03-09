У Німеччині оприлюднили імена міністрів нового уряду Меркель

Німецькі соціал-демократи офіційно оприлюднили імена своїх міністрів у майбутньому уряді під керівництвом Ангели Меркель.

Свої кандидатури керівництво партії представило в штаб-квартирі у Берліні, повідомляє Укрінформ.

"Ми постаралися створити хорошу команду, дуже професійну", - заявив виконуючий обов'язки голови СДПН Олаф Шольц.

Він презентував жіночу половину команди: Катаріна Барлі очолить Міністерство юстиції та захисту споживача, Франциска Гіфай стане на чолі Міністерства сім'ї, молоді і літніх, а Свенья Шульце - Міністерства екології, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів.

Міністрів-чоловіків представила керівник фракції СДПН у Бундестагу Андреа Налес.

Олафа Шольца, який стане віце-канцлером і міністром фінансів вона оцінила як одного з "провідних фінансистів Німеччині", який показав здатність добре і компетентно керувати і вести переговори. "Впевнена, що це велика перевага для федеральної політики", - заявила Налес.

Колишній міністр юстиції Хайко Маас, який "завжди мав дипломатичний хист", стане новим міністром закордонних справ. еред його талантів Налес особливо виділила "рівновагу і чітку позицію несприйняття расизму" - саме ці якості потрібні німецькій дипломатії сьогодні. Крім того, у партії вважають дуже корисним для глави МЗС ФРН, якому доведеться брати участь у процесах врегулювання різних конфліктів, які швидко не вирішуються, те, що він - тріалет(займається тріатлоном, яке включає плавання, велогонку і біг).

Хубертус Хайль стане новим міністром праці і соціальних питань.

Таким чином, всі три партії Великої коаліції - ХДС, ХСС і СДПН представили своїх міністрів.

Процедура голосування щодо кандидатури канцлера відбудеться в Бундестагу 14 березня. Президент країни Франк-Вальтер Штайнмайєр запропонував парламенту кандидатуру Ангели Меркель. Відразу після цього в президентському палаці складуть присягу міністри.

Раніше також повідомлялося, що Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що не ввійде до складу нового німецького уряду канцлера Ангели Меркель.

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