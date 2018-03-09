У США лауреата Нобелівської премії миру звинуватили у бездіяльності у ситуації з геноцидом мусульман-рохінджа

Музей Голокосту у Вашингтоні прийняв рішення позбавити премії імені Елі Візеля лауреата Нобелівської премії миру Аунг Сан Су Чжі, звинувативши її у бездіяльності в ситуації з геноцидом мусульман-рохінджа, повідомляє DW.

Відповідний лист опубліковано на сайті установи.

"Організація цих злочинів армією і їх тяжкість в останні місяці потребувала використання Вами морального авторитету. Ми сподівалися, що Ви щось зробите, щоб засудити і зупинити жорстокі дії військових", - пише керівництво музею на адресу Аунг Сан Су Чжі, яка є де-факто прем'єр-міністром М'янми.

При цьому в листі висловлюється розуміння "складної ситуації", в якій знаходиться Аунг Сан Су Чжі, враховуючи "десятиріччя військової диктатури, беззаконня і насильства в країні", а також той факт, що військові досі мають особливий статус у правовій системі М'янми.

Автори листа нагадують, що Аунг Сан Су Чжі присудили першу премію імені Елі Візеля після її встановлення в 2012 році, оцінивши її "внесок політика у боротьбу за людську гідність і права людини".

При цьому керівництво музею дуже шкодує і наголосило, що нинішнє рішення було "непростим".

Як відомо, ООН звинуватила владу М'янми в проведенні "етнічних чисток" мусульман-рохінджа, проводячи "кампанію терору і змушуючи голодувати" представників цієї народності в штаті Ракхайн. З моменту загострення конфлікту між збройними силами М'янми і представниками цієї народності в серпні минулого року близько 700 тисяч рохінджа втекли в сусідній Бангладеш.