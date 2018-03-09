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Українець став найкращим футболістом тижня Ліги Європи

9 березня, 2018 - 17:44
Фото: www.rbc.ua

На сайті УЄФА підбігло до завершення голосування на звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи, яким став представник київського "Динамо" Віктор Циганков, повідомляє УНН.

Футболіст збірної України отримав 60 відсотків голосів від уболівальників та значно випередив за цим показником півзахисника "Арсеналу" Генріха Мхітаряна, у якого 33 відсотки. Валон Беріша з "Зальцбурга" одержав 4 відсотки голів, а Марсело – три.

Примітно, попри таке визнання, сайт УЄФА не став включати Циганкова (і жодного представника "Динамо") у символічну збірну тижня, в якій знайшлося місце чотирьом гравцям мадридського "Атлетіко", двом футболістам з "Ліону", "Спортінгу" і "Марселю" та одному з "Арсеналу".

Джерело: УНН

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