В Афганістані бойовики Талібану напали на армійський блокпост

В Афганістані у результаті нападу бойовиків Талібану на армійський блокпост загинуло 10 місцевих поліцейських і ще 9 осіб зазнали поранень.

Про це заявив представник поліції Халі Асейр, повідомляє Аssosiated Press.

"Талібан здійснив напад на армійський блокпост у віддаленому районі північної провінції Тахар, убивши 10 місцевих поліцейських і поранивши дев'ятьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Співробітники місцевої поліції були вбиті із засідки під час прибуття на блокпост, щоб допомогти афганським солдатам.

Солдати у результаті нападу не постраждали.

Талібан взяв відповідальність за штурм та вбивства.