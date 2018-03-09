В Афганістані бойовики Талібану напали на армійський блокпост

9 березня, 2018 - 13:57
В Афганістані у результаті нападу бойовиків Талібану на армійський блокпост загинуло 10 місцевих поліцейських і ще 9 осіб зазнали поранень.
Про це заявив представник поліції Халі Асейр, повідомляє Аssosiated Press.
"Талібан здійснив напад на армійський блокпост у віддаленому районі північної провінції Тахар, убивши 10 місцевих поліцейських і поранивши дев'ятьох осіб", - йдеться у повідомленні.
Співробітники місцевої поліції були вбиті із засідки під час прибуття на блокпост, щоб допомогти афганським солдатам.
Солдати у результаті нападу не постраждали.
Талібан взяв відповідальність за штурм та вбивства.
Джерело: День