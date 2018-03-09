Де нема святоï волi, не буде там добра нiколи.
Тарас Григорович Шевченко, український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

В Афганістані бойовики Талібану напали на армійський блокпост

9 березня, 2018 - 13:57
Фото: AP

В Афганістані у результаті нападу бойовиків Талібану на армійський блокпост загинуло 10 місцевих поліцейських і ще 9 осіб зазнали поранень.

Про це заявив представник поліції Халі Асейр, повідомляє Аssosiated Press.

"Талібан здійснив напад на армійський блокпост у віддаленому районі північної провінції Тахар, убивши 10 місцевих поліцейських і поранивши дев'ятьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Співробітники місцевої поліції були вбиті із засідки під час прибуття на блокпост, щоб допомогти афганським солдатам.

Солдати у результаті нападу не постраждали.

Талібан взяв відповідальність за штурм та вбивства.

Джерело: День

Більше новин

У Львові відкриється фотовиставка Йосипа Марухняка, присвячена Маркіяну Шашкевичу
ЄС вітає рішення Трампа зустрітися з Кім Чен Ином, - Могеріні
В АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції
У Берліні вшанували пам'ять Шевченка
Порошенко і Могеріні скоординують позиції щодо виборів у Криму
Українець став найкращим футболістом тижня Ліги Європи

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 