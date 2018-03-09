В АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції

Упродовж сьогоднішньої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир’я.

Як повідомляє прес-центр АТО, зокрема, зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.

"Зі стрілецької зброї агресор вночі обстріляв позиції українських захисників у Водяному, що на околицях Маріуполя. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Авдіївки", - йдеться в повідомленні.