В АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції

9 березня, 2018 - 19:20
Упродовж сьогоднішньої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир’я.
Як повідомляє прес-центр АТО, зокрема, зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.
"Зі стрілецької зброї агресор вночі обстріляв позиції українських захисників у Водяному, що на околицях Маріуполя. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Авдіївки", - йдеться в повідомленні.
На жаль, унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув. Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.
На жаль, унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув.
Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.
Джерело: День