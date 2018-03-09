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В АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції

9 березня, 2018 - 19:20
Фото Reuters

Упродовж сьогоднішньої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир’я.

Як повідомляє прес-центр АТО, зокрема, зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.

"Зі стрілецької зброї агресор вночі обстріляв позиції українських захисників у Водяному, що на околицях Маріуполя. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Авдіївки", - йдеться в повідомленні.

На жаль, унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув.

Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.


Джерело: День

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