У зоні АТО загинув мешканець Львівщини Юрій Луговський

Про трагедію написала нині, 9 березня, близько опівдня мама розвідника полку «Азов» Наталія Луговська. «МОГО ЮРИ ВЖЕ НЕМАЄ. ЗАГИНУВ СЬОГОДНІ ВНОЧІ», – зазначено у дописі на Фейсбуку матері загиблого.

«Для нас він був другом і братом й залишиться одним з тих Героїв, які віддали своє життя за Україну, – йдеться у повідомленні політичної партії «Національний корпус». – Але найгірше те, що поки такі люди, як Баррет, зі зброєю в руках захищають спокій та вільне життя українців, основна маса наших співвітчизників просто ігнорує війну. Для них легше вірити в аморфне перемир'я та заспокоювати себе цим, в той час, як за мир і спокій в Україні гинуть наші друзі та побратими. Наші друзі і побратими, без яких ці люди не змогли б жити спокійно. Висловлюємо найглибші співчуття родині друга Баррета. Вічна слава Герою!».

Бійцю було 23 роки. Загинув біля село Водяне, що на Донеччині, близько другої години ночі.

Юрій Луговський народився і проживав у місті Червоноград. На війну пішов як доброволець. У зоні АТО перебував з 2014-го. Спершу служив у батальйоні «Донбас».

Тіло бійця завтра обіцяють привезти додому.

Вже сьогодні у Червонограді оголосили жалобу.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів