Від мит США на метали не виграє ніхто, - Меркель

У Берліні не згодні із оголошеними президентом США Дональдом Трампом односторонніми митами на сталь та алюміній, вважаючи, що програють у кінцевому підсумку усі сторони.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель журналістам на Міжнародній виставці ремесел в Мюнхені, що відкрилася у п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Це недобре, якщо у нас зараз будуть додаткові мита, це матиме вплив на економіку, причому не на одну, тому що ми переконані, що це має наслідки для всіх, ніхто не зможе у кінцевому підсумку виграти", - заявила глава уряду.

Меркель зазначила, що Німеччина, Європа свідомо прагнуть, як і раніше, до переговорів, до зняття торгових бар'єрів у відносинах із США. Однак, за її словами, можуть, "звичайно ж, з боку Європи, реагувати". Зараз цими питаннями, виробленням відповідних заходів, займається Єврокомісія, якій у Берліні "дуже довіряють", сказала Меркель.

За даними Мінекономіки ФРН, лише 4% імпорту сталі до США припадає на Німеччину.