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ЄС вітає рішення Трампа зустрітися з Кім Чен Ином, - Могеріні

9 березня, 2018 - 19:41
Фото Reuters

У Євросоюзі вітають можливу зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це заявила у п'ятницю високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Укрінформ.

"Останні позитивні події стосовно ситуації на Корейському півострові вітаються нами. Євросоюз задоволений оголошенням про проведення зустрічі найвищого рівня між президентом Південної Кореї Муном і лідером КНДР Кім Чен Ина у квітні та повністю підтримує зусилля Республіки Корея у цьому питанні", - заявила високий представник ЄС.

Могеріні окремо відзначила як позитивний чинник прийняття з боку американського президента Трампа запрошення Кім Чен Ина зустрітися у травні.

Зазначимо, 5 і 6 березня у Пхеньяні відбулися переговори лідера КНДР Кім Чен Ина із начальником Управління національної безпеки Республіки Корея Чон Ий Йоном та директором Національної служби розвідки Со Хуном. Після цього з'явилися новини про те, що перший контакт на вищому рівні між КНДР та США може відбутися найближчим часом, іще до літа.

Джерело: Укрінформ

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