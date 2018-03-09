Європол вперше очолила жінка

Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ призначила генерального комісара бельгійської федеральної поліції Катрін де Болль на посаду нового виконавчого директора Європейського поліцейського управління.

Про це повідомила прес-служба Європолу.

Рішення ухвалене на засіданні Ради ЄС, що відбулося 8 березня в Брюсселі.

В Раді Європейського союзу нагадують, що Катрін де Болль стане першою жінкою-главою Європолу в історії даної організації. Перед тим вона була першою жінкою-очільником бельгійської федеральної поліції.

"Катрін де Болль була обрана радою зі списку відповідають вимогам кандидатів, запропонованого адміністративною радою Європолу, - йдеться в повідомленні.

Мандат виконавчого директора Європолу розрахований на 4 роки і може продовжуватися тільки один раз. Мандат нинішнього виконавчого директора "Європолу" британця Роба Уейнрайта закінчиться 1 травня 2018 року.