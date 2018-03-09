Юлія Джима потрапила до квіткової церемонії

У фінському Контіолахті з 8 по 11 березня проходить сьомий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні, 9 березня, відбулася жіноча спринтерська гонка на 7,5 км, у якій взяло участь 98 біатлоністок. Україну представляли Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Валентина та Віта Семеренко.

Уболівальників біатлону порадував виступ жіночої команди, оскільки відразу дві українки фінішували в десятці кращих, продемонструвавши ідеальну стрільбу. Юлії Джимі не вистачило для подіуму всього 12 секунд, тож вона посіла 4-е місце, потрапивши до квіткової церемонії (17,2 секунди відставання від лідера). Віта Семеренко відстрілялася теж без промахів, але ходом програла на останньому колі, пропустивши вперед трьох суперниць, і в підсумку фінішувала сьомою з відставанням 21,1 секунди. На жаль, лише 0,1 секунди не вистачило Віті, щоб взяти участь у квітковій церемонії.

Валя Семеренко теж потрапила до залікової зони. Спортсменка схибила на другій стрільбі й пішла на одне коло штрафу, ставши у підсумку лише 35-ю. Анастасія Меркушина припустилася двох промахів на лежці, а Ірина Варвинець – по одному промаху на кожному вогневому рубежі. Крім того, Анастасія та Ірина на дистанції були повільніші ходом за своїх подруг по команді, тож вони посіли 61-у та 68-у позиції відповідно, що не дасть їм змоги взяти участь у гонці переслідування.

А перемогу сьогодні святкувала чотириразова олімпійська чемпіонка, білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева, котра з одним штрафним колом на 20 секунд обійшла Лауру Дальмайєр, що також мала один промах. Другою стала німкеня Франциска Гільдебранд, яка зуміла впоратися з вітром на стрільбищі, жодного разу не схибивши, але програвши на фініші 0,5 секунди лідерці. Третє місце посіла італійка Ліза Вітоцці, яка мала один промах на лежці і відповідно 5,5 секунди відставання від Домрачевої.

У загальному заліку Кубка світу лідирує Кайса Мякяряйнен, яка сьогодні фінішувала десятою з двома промахами. При цьому вона до 35-ти балів збільшила відрив від Анастасії Кузьміної, у якої сьогодні 30-й результат. Віта Семеренко залишається кращою з українок у загальному заліку (10-е місце). А ось Юлія Джима зуміла піднятися на 13-у сходинку.

Нагадаємо, шо завтра в Контіолахті уболівальники побачать одиночний мікст і класичну змішану естафету.

Богдан Проскуров