Жіноча збірна України з боксу виборола сім медалей у Казахстані

Днями в місті Щучинськ (Казахстан) жіноча національна збірна України взяла участь в міжнародному турнірі на призи Заслуженого майстра спорту Марини Вольнової, передає Федерація боксу України.

За підсумками змагань в активі команди України сім нагород, три з яких найвищого ґатунку.

Володарями "золота" стали: Ганна Охота (вагова категорія 48 кг), Ганна Лисенко (64 кг), Юлія Стойко (69 кг). "Срібло" дісталося Іванні Крупеня у категорії 54 кг. Бронзові медалі на рахунку Тетяни Коб (51 кг), Сніжани Холодкової (57 кг) і Тетяни Петрович (75 кг).

Варто відзначити, що лідер збірної України у вазі до 48 кг Ганна Охота, отримала також відзнаку від організаторів змагань "За найкращу техніку".

Нагадаємо, що Українець став найкращим футболістом тижня Ліги Європи.