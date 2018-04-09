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Авіація Ізраїлю атакувала Сектор Гази

9 квітня, 2018 - 10:49
Фото: Reuters

Авіація Ізраїлю атакувала об'єкт руху ХАМАС, що розташований в секторі Гази, після спроби групи бойовиків перейти через кордон.

Про це повідомляє телекомпанія Fox News, посилаючись на заяву прес-служби ізраїльської армії.

"9 квітня 2018 року літаки ВПС Ізраїлю атакували військовий об'єкт, що належить терористичній організації ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що атака сталася у відповідь на спробу бойовиків незаконно перетнути кордон і закласти вибухівку.

"Армія оборони Ізраїлю з усією серйозністю ставиться до спроб терористичної організації ХАМАС перетворити периметр кордону в зону бойових дій", - додали в командуванні армії Ізраїлю.

8 квітня Ізраїль заборонив ввезення в сектор Гази автомобільних шин. Це рішення було прийнято після того, як протестувальники почали палити покришки, щоб створити димову завісу для ізраїльських снайперів, розміщених вздовж кордону.

Джерело: День

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