Близько тисячі львів'ян обливалися в центрі міста (фото)

Сьогодні, 9 квітня, у Львові відбувся "Обливаний понеділок". Це давня традиція, коли на другий день Великодня, який припадає завжди на понеділок, хлопці ходили обливати дорослих дівчат. Ці взамін дарували їм писанки. Також вважалося, що облиті дівчата вийдуть заміж швидше.

У Львові вже 5 рік поспіль ця традиція відбувається в осучасненому вигляді. На площі Ринок створюють спеціально зону для обливання. Усі хто знаходиться в ній може обливатися від душі. За межами зони обливати людей заборонено. Це було зроблено через гірки досвід міста в попередні роки, коли поливальники обливали на вулиці всіх людей підряд. Це викликало обурення як і у львів'ян, так і в туристів, які теж потрапляли підводні процедури. Тогочасна міліція не могла справитися із цим. Тому міська влада вирішила локалізувати це святкування, а порушників карати.

Цього року в обливаннях взяло участь близько тисячі молодих людей. На площі Ринок для обливань облаштували спеціальні резервуари з водою з яких обливальники набирали воду. Також можна було взяти і порожні пластикові пляшки, щоб обливатися ними. Своєрідною родзинкою було кидати дівчат у резервуари з водою.

Всі ж хто наобливався досхочу могли переодягнутися та посушитися у спеціальних приміщеннях, які теж в межах святкування Обливаного понеділку облаштувала Львівська міська рада.

Варто додати, що цього року міський голова Львова Андрій Садовий не приєднався до обливальників. Проте, як інформує прес-служба ЛМР, участь в Обливаному понеділку взяли його сини.

Святкування пройшло без ексцесів, а за порядком слідкували 25 працівників "Муніципальної варти".

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора