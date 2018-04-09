Доба в АТО: 35 обстрілів, поранено 5 українських захисників

Минулої святкової доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій українських захисників, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок бойових дій п’ятеро українських воїнів отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював наші укріплення поблизу Луганського.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї вогонь вівся по захисниках Світлодарська. Також гранатомети окупанти застосували неподалік Кримського та Валуйського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Водяного, Лебединського, Богданівки, Кам’янки, Пищевика та Широкиного. Крім цього, в районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП, неподалік Водяного, Гнутового та Пищевика – великокаліберні кулемети, по захисниках Авдіївки, Павлополя, Талаківки та Шахти «Бутівка» – стрілецьку зброю, а по оборонцях Широкиного – вівся снайперський вогонь.