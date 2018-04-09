Гройсман анонсував розширення програми "Доступні ліки"

Родини, де є люди з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу або бронхіальною астмою, вже відчули на своєму бюджеті результати програми "Доступні ліки", а з часом її планується поширити на всі препарати з державних програм лікування.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

"...Є глобальна мета - долучити до програми "Доступні ліки" усі ліки з державних програм, якими пацієнти лікуються на амбулаторному рівні", - зазначив Гройсман.

За його словами, як свідчить статистика, 91% українців схвалює програму, бо це реальна економія сімейного бюджету.

"У МОЗ порахували, що, наприклад, родина, де є хворий на діабет 2 типу та хворий на бронхіальну астму, може заощадити близько тисячі гривень на місяць. А людина, яка страждає від серцевої недостатності, зекономить на лікуванні приблизно 200 грн на місяць", - наголосив глава уряду.

Програма "Доступні ліки" розпочалася з 1 квітня 2017 року. В реєстрі програми тоді значилися 198 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми 43 виробників. 5 лютого 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило третій від початку дії програми реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”, до якого увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 – іноземних. В новому переліку вже 47 препаратів, що на 100% відшкодовуватимуться за державний кошт.