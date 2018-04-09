КНДР заявила про готовність відмовитися від ядерної зброї

КНДР повідомила США, що готова до обговорення питання денуклеаризації Корейського півострова. Про це з посиланням на власні джерела в американському уряді повідомляє агентство Reuters.

Проблему денуклеаризації лідер КНДР Кім Чен Ин готовий обговорити в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Питання залишаються у тому, як саме Північна Корея визначить денуклеаризацію, яку Вашингтон бачить у тому, що Пхеньян взагалі відмовляється від своєї програми ядерної зброї.

Північна Корея протягом багатьох років заявляла, що може розглянути питання про відмову від свого ядерного арсеналу, якщо Сполучені Штати виведуть свої війська з Південної Кореї і скасують так звану “ядерну парасольку” з метою стримування з боку Південної Кореї та Японії.

Деякі аналітики заявляють, що готовність Трампа зустрітися з Кімом означає дипломатичну перемогу Північної Кореї, оскільки Сполучені Штати декілька років наполягали, що для будь-якому подібному саміту повинні передувати північнокорейські кроки щодо виправлення бездіяльності у питаннях ядерного роззброєння.

Як повідомлялося, Вашингтон і Пхеньян проводять секретні переговори про підготовку зустрічі між керівниками двох держав. Переговори курирує колишній директор ЦРУ, висунутий на посаду держсекретаря США Майк Помпео. Повідомляється, що представники розвідслужб вже зустрічалися в третій країні.

Перші повідомлення про запланованій зустрічі Трампа і Кім Чен Ина з'явилися на початку березня. Тоді південнокорейський чиновник передав президенту США послання від лідера КНДР, в якому містилася в тому числі пропозиція провести спільну зустріч. Білий дім запрошення прийняв. У відповідь Кім Чен Ин заявив, що готовий обговорити питання денуклеаризації Кореї і відмовитися від власної ядерної програми.

Нагадаємо, Вашингтон неодноразово наголошував, що метою будь-яких переговорів з Пхеньяном є його відмова від ядерних і ракетних програм.

У свою чергу у МЗС КНДР запевнили, що готові як до діалогу з США, так і до військового протистояння. Повідомлялося також, що Північна Корея піде на переговори з США без жодних додаткових умов.

Повідомлялося також, що таємні переговори з КНДР, з метою переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми, вели депутати Європарламенту.

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