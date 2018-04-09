Колумбія поділиться досвідом реінтеграції з українськими парламентарями

Українські парламентарі поїдуть до Колумбії для вивчення досвіду реінтеграції і інклюзивного постконфліктного діалогу.

Про це у повідомила віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, на своїй сторінці у Facebook.

"Цей тиждень разом з кількома колегами з парламенту проведу у Колумбіі, де вивчатимемо досвід реінтеграції і інклюзивного постконфліктного діалогу. Поїздка фінансується за рахунок організаторів, з бюджету ВР на цей візит гроші не витрачаються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Колумбії і керівництво місцевої збройної організації "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC) у 2016 році підписали мирну угоду за результатами переговорів, які тривали більше 4 років.

В рамках цього процесу бойовики ФАРК буквально 6 місяців просиділи за столом переговорів з представниками влади у столиці Куби Гавані, щоб домовитися про ключові умови, зокрема щодо перехідного правосуддя та земельної реформи.

Після підписання угоди був референдум, на якому населення відхилило цю угоду. До документу внесли певні зміни, а повторне голосування вирішили не проводити, рішення схвалив парламент.

Кофлікт у Колумбії – один з найдовших у світі. Тривав 52 роки – з 1964 по 2016. У протистоянні влади з бойовиками партизанського руху Революційні збройні сили (ФАРК) загинуло 260 000 людей, більшість – цивільні. Колумбійський Національний центр історичної пам’яті наводить цифри про 46 383 «зниклих» та 29 682 викрадених. За даними ООН, ця країна довгий час була першою за кількістю внутрішніх переселенців – 6,9 мільйонів. Наразі – друга після Сирії.

“Це одна з небагатьох щасливих історій із залученням ООН, бо не так багато ситуацій у світі, де існує єдність Ради Безпеки, коли немає геополітичного протистояння, різниці в оцінках ситуації членами постійної п’ятірки Радбезу. Це збіглося з початком нашого членства в Раді Безпеки. Україна була співавтором відповідних резолюцій, зокрема щодо започаткування миротворчої присутності – міжнародної політичної місії ООН в Колумбії. Це не військова місія, не миротворча операція, а спостерігачі, що контролюють виконання мирної угоди між урядом Колумбії та ФАРК – організацією, що 52 роки вела збройну боротьбу проти колумбійскього уряду. Якщо все вдасться, то ми можемо говорити про успішний приклад залучення ООН до подолання конфліктів у світі. І ось тут я вже бачу певний зв’язок з Україною. Можна активніше просувати ідею про активніше залучення ООН і до українського питання”, - заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю Громадському, після того як відвідав Колумбію минулого року у складі делегації Ради Безпеки ООН.

Відзначимо, що Україна і Колумбія домовилися про активізацію двостороннього політичного діалогу ще два роки тому.

19 травня 2016 року відбулися українські-колумбійські політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ, повідомляло Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook. Українську делегацію на консультаціях, які проходили в режимі відеоконференції, очолив заступник міністра-керівник апарату Вадим Пристайко, колумбійську - заступник міністра Патті Лондоньо Харамільо.