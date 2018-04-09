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Китай заборонив експорт до КНДР матеріалів і технологій для ядерної зброї

9 квітня, 2018 - 13:31
Фото: Reuters

Китай заборонив експорт до Північної Кореї матеріалів і технологій, які можуть бути використані під час виготовлення зброї масового ураження, повідомляє Reuters.

«Китай заборонив експорт до Північної Кореї деяких предметів з потенційно подвійним використанням під час виготовлення зброї масового ураження», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всього заборонено 32 товари, серед яких прискорювачі і центрифуги.

Такі дії Китай чинить у рамках виконання вимог резолюції РБ ООН, прийнятої у вересні відносно Північної Кореї.

Як відомо, у вересні 2017 року у зв'язку з ядерними і ракетними випробуваннями КНДР Радбез ООН наклала на країну санкції з метою скоротити поставки нафти до Північної Кореї на 85%. Пізніше, 30 березня 2018 року, список санкцій щодо КНДР було розширено.

 

Джерело: День

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