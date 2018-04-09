Маск планує провести тестування тунелю для Hyperloop, розігнавши капсулу до половини швидкості звуку

Найближчим часом компанія SpaceX/Tesla має намір провести тестування тунелю для швидкісного транспорту Hyperloop, розігнавши капсулу до половини швидкості звуку. Про це глава компанії Ілон Маск написав у Twitter.

За словами Маска, капсула всередині вакуумного тунелю Hyperloop повинна досягти майже половини від швидкості звуку.

Раніше капсулу вдавалося розігнати до 350 км/год.

"Це трохи божевільно для такої короткої відстані (гальмівного шляху, - ред.), тому в кінцевому підсумку може вийти подрібнений метал, але в будь-якому випадку це буде захопливо", – додав Маск.

Hyperloop - це проект вакуумного потяга, запропонований у 2012-2013 роках Маском. Зараз проект не реалізовано. Найбільшу активність у його втіленні виявляють компанії Virgin Hyperloop One і HTT. Швидкість капсули Hyperloop може перевищувати 600 км/год.

Нагадуємо, що 22 лютого глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян заявив, що вже в 2019 році Україна може розпочати в Дніпрі будівництво тестового майданчика для запуску системи надшвидкісного сполучення Hyperloop.