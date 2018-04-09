Мей вимагає покарання за хіматаку в Сирії

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що режим президента Сирії Башара Асада, а також Росія, яка його підтримує, повинні бути притягнуті до відповідальності у разі доведення їхньої причетності до хімічної атаки у сирійській Гуті цими вихідними.

Про це пише ЄП з посиланням на The Guardian.

Під час візиту до Данії Тереза Мей засудила "варварські" напади на безневинних цивільних, у тому числі на дітей.

"Якщо з’ясується, що вони, режим і його союзники, включно з Росією, є причетними, вони повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявила Тереза Мей.

Глава британського уряду водночас відмовилась відповідати на запитання, чи готова Велика Британія приєднатися до воєнних дій проти режиму Асада. "Те, що ми зараз негайно робимо із нашими союзниками – це оцінка подій, що трапилися", - пояснила вона.

"Очевидно, якщо це напад із застосуванням хімічної зброї такого роду, про який свідчать початкові повідомлення, це ще один приклад жорстокості режиму Асада і нахабного способу, яким він ігнорував інтереси свого народу", - додала Мей.

Нагадаємо, що ОЗХЗ розпочала розслідування хімічної атаки в Сирії.