Нафтогаз вимагатиме арешту активів Газпрому в Європі у судах

НАК "Нафтогаз України" планує звернутися з позовами у суди в Європі, аби арештувати активи російської компанії "Газпром" через невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

Про це у понеділок, 9 квітня, в інтерв'ю агентству Reuters у Брюсселі заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає Еспресо.

"Нам зрозуміло, що вони цього не зроблять, тому ми почнемо арештовувати газ та інші активи "Газпрому" в Європі, не в Україні. Ми підемо у суди в Європі", - наголосив Вітренко.

Він додав, що "Нафтогаз" не намагатиметься заволодіти російським газом, який транспортується українською газотранспортною системою (ГТС) до європейських клієнтів "Газпрому". "Ми не хочемо створювати жодної політичної неоднозначності тут, в ЄС, що Україна не є надійною транзитною державою", - сказав Вітренко.

Він також припустив, що "Газпром" може повністю припинити транзит газу Україною в 2020 році, переспрямувавши його новими газопроводами.