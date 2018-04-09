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NASA оприлюднило новий знімок Юпітера

9 квітня, 2018 - 16:48
Фото: NASA

NASA показало знімок північної півкулі Юпітера, зроблений космічним апаратом Юнона. 

На світлині можна розгледіти заплутані хмарні візерунки над планетою, передає Рубрика.

Зазначається, що Юнона зробила фото 1 квітня під час 12 зближення з планетою. У момент зйомки апарат перебував на висоті 12 326 кілометрів від піку хмар Юпітера.

Юнона була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, Флорида (США), вона є частиною програми New Frontiers.

Нагадаємо, що NASA пропонує відправити ваше ім'я на Сонце.

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