NASA оприлюднило новий знімок Юпітера

NASA показало знімок північної півкулі Юпітера, зроблений космічним апаратом Юнона.

На світлині можна розгледіти заплутані хмарні візерунки над планетою, передає Рубрика.

Зазначається, що Юнона зробила фото 1 квітня під час 12 зближення з планетою. У момент зйомки апарат перебував на висоті 12 326 кілометрів від піку хмар Юпітера.

Юнона була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, Флорида (США), вона є частиною програми New Frontiers.

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