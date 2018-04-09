ОЗХЗ розпочала розслідування хімічної атаки в Сирії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) розпочала розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Про це йдеться в офіційній заяві гендиректора ОЗХЗ Ахмета Узюмджю.

Узюмджю висловив стурбованість повідомленнями про можливу хіматаку, при цьому зазначивши, що факт застосування хімічної зброї ще треба встановити.

"Місія із з'ясування фактів (FFM) перебуває у процесі збору інформації з усіх можливих джерел, щоб визначити, чи мало місце застосування хімічної зброї", - зазначив Узюмджю.

Повідомляється, ситуаційний центр ОЗХЗ провів попередній аналіз повідомлень про застосування хімічної зброї відразу після того, як почали з'являтися такі повідомлення. Очікується, що місія FFM доповість про результати свого розслідування країнам, які підписали Конвенцію із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, що уряд Сирії планує розпочати переговори з повстанцями у Східній Гуті.