Ким би ти не був — будь краще.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, національний герой американського народу

Порошенко: У питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі є прогрес

9 квітня, 2018 - 22:25
Фото Reuters

Президент Петро Порошенко заявив про прогрес у питанні введення миротворчої місії на Донбас.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, інформує прес-служба президента.

Порошенко зазначив, що порівняно з 2015 роком, вже видно прогрес у питанні введення миротворців ООН на Донбас.

"Коли я в 2015 році вперше виступив з вимогою до ООН щодо відрядження "блакитних касок", всі були проти. Наші американські та європейські друзі теж мали сумніви. Під час моєї зустрічі з президентом Трампом у червні 2017 року він підтвердив свою готовність підтримати таку місію ООН, щоб звільнити частину України від російських окупаційних військ", - зазначив Порошенко.

Також Порошенко вказав на відмінності української та російської позицій у питанні миротворців.

"Росія прагне розмістити "блакитні каски" вздовж контактної лінії, щоб вони не заважали окупаційним військам. Це є неприйнятним. Згодом Росія погодилася на те, щоб вони працювали на всій території, але, за задумом Росії, вони мають супроводжувати виключно спостерігачів ОБСЄ. Ми ж хочемо, щоб миротворці роззброювали НЗФ, захищали там місцевих жителів і здійснювали контроль над надходженням і переміщенням військової техніки. І, звісно, вони мають контролювати частину українського-російського кордону, тимчасово не підконтрольного Україні", - розповів Порошенко.

Він додав, що Україна потребує єдності та міцності Європейського Союзу і солідарності з нашою державою.

"Найбільше ми маємо потребу в єдиному і сильному ЄС, а також в його солідарності з Україною, а на цьому етапі - передусім у відрядженні миротворців ООН до України", – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко прибув до Берліна з офіційним візитом.

Джерело: День

Більше новин

Порошенко прибув до Берліна з офіційним візитом
Нафтогаз вимагатиме арешту активів Газпрому в Європі у судах
Мей вимагає покарання за хіматаку в Сирії
Єврокомісія і Польща сіли за стіл переговорів щодо питання судової реформи
Президент Польщі розказав про причини складних відносин його країни з РФ
США і Франція виступають з єдиних позицій щодо застосування хімічної зброї в Сирії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 