Прес-секретар Ради безпеки США йде у відставку

Прес-секретар Ради національної безпеки США Майкл Ентон планує покинути адміністрацію, повідомили сьогодні в Білому Домі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прес-секретар Ради національної безпеки Президента Дональда Трампа, який одним з перших підтримав кандидатуру Трампа на виборах президента, заявив в неділю, що йде з цієї посади, щоб зайнятися викладанням і письменницькою роботою.

"Це останній крок у широкомасштабному перетрушуванні команди національної безпеки і зовнішньої політики президента Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, Трамп зателефонував Ентону 8 квітня, подякував йому за службу, а також висловив жаль у зв'язку з його відходом.

За попередніми даними американських ЗМІ, представник Ради нацбезпеки має намір стати лектором при коледжі у Вашингтоні. Наголошується, щo Ентон був прихильником ідеї зовнішньої політики Трампа "Америка понад усе". "Я буду назавжди вдячний президенту Трампу за можливість служити моїй країні і виконувати свої обов'язки", - сказав Ентон.