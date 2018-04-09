Президент Польщі розказав про причини складних відносин його країни з РФ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відносини Польщі з Росією складні у зв’язку із Cмоленською катастрофою та агресивними діями РФ в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю РАР напередодні чергової річниці Смоленської катастрофи.

“Ці відносини (з Росією — ред.) є складними. З одного боку - це справа Смоленська, повернення уламків літака... Проте це не лише питання Смоленської катастрофи. Це також питання російської агресії в Україні, окупації Криму, окупації частини української території”, - наголосив польський лідер.

Дуда підкреслив, що у питанні відносин зі східними сусідами, США, забезпечення енергонезалежності він намагається продовжувати політику президента Лєха Качинського, що загинув у авіакатастрофі під Смоленськом.

“Президент Качинський намагався створювати альянси, аби ми добре співпрацювали із сусідами, з балтійськими країнами і країнами на півдні”, - наголосив Дуда.

Як відомо, Лєх Качинський з дружиною та численні представники польської політичної і військової еліти, громадськості (загалом 96 осіб) загинули в авіакатастрофі 10 квітня 2010 року під Смоленськом, куди прямували на заходи до 70-річчя Катинської трагедії.