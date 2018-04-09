Ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня, - Омелян

Ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня. Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

«Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні завершити Київ-Одеса і Київ-Чоп (в найбільш проблемній ділянці через Карпати) на початку травня. Тобто повністю буде відновлена проїздність», – зазначив міністр.

Він уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.

«Коли ми кажемо про якісний капітальний ремонт, щоб це було на роки, а не на рік, ми розпочнемо роботи в цьому році і вони будуть тривати ще 2-3 роки», – пояснив Омелян.

За словами міністра, за 5 років стабільного фінансування Україна матиме дороги кращі, ніж у Польщі до її вступу до ЄС. Після цього треба шукати «інструментарій фінансування» для будівництва автобанів, однак це дороге задоволення і для держави, і для інвесторів, вважає Омелян. Зокрема, він назвав цифру у 10 мільйонів євро за один кілометр автобану.

Міністр також нагадав, що за останні два роки в Україні вдалося відремонтувати три тисячі кілометрів доріг, а в цьому році планується відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів автошляхів.

Як відомо, у березні керівник «Укравтодору» Славомир Новак повідомив, що на дороги державного значення протягом п’яти років з усіх джерел планують спрямувати близько 300 мільярдів гривень.