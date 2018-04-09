США і Франція виступають з єдиних позицій щодо застосування хімічної зброї в Сирії

Франція і США домовилися виступити з єдиних позицій на запланованому на сьогодні засіданні Ради Безпеки ООН щодо застосування хімічної зброї в Сирії, повідомляє Reuters.

Як повідомив офіс президента Франції Емануеля Макрона, домовленість була досягнута в ході телефонної бесіди французького лідера із президентом США Дональдом Трампом.

"Вони домовилися про координацію зусиль та ініціатив на засіданні РБ ООН, запланованому на понеділок, 9 квітня, в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу. У ньому зазначається, що на засіданні передбачається приділити увагу питанням "повторного застосування хімзброї" в Сирії.

Лідери двох країн поділилися один з одним інформацією, що підтверджує факт використання отруйних речовин.

Єлисейський палац зазначив, що Макрон "рішуче засудив хімічну атаку 7 квітня проти населення міста Думи".

Британія та ще вісім країн закликали провести екстрене засідання Радбезу ООН через хіматаку у Сирії. Засідання запланували на другу половину дня в понеділок.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив про те, що за хімічну атаку доведеться "заплатити велику ціну", а Держдеп поклав відповідальність за неї на Росію.

Нагадаємо, Жертвами газової атаки в сирійському місті Дума стали 70 людей. Дума - останнє місто, яке перебуває під контролем повстанців у Східній Гуті. За атакою підозрюють вплив Росії. Уряд Сирії і Росія, зі свого боку, заперечують застосування хімічної зброї.