США повинні рішуче відреагувати на застосування хімічної зброї у Сирії, - Маккейн

Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн заявив, що США повинні рішуче відреагувати на застосування хімічної зброї військами Башара Асада у Сирії, повідомляє New York Daily News з посиланням на заяву, опубліковану на офіційному сайті сенатора Маккейна.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) рішуче відповів, коли Асад в минулому році використовував хімічну зброю. Він повинен зробити це знову і продемонструвати, що Асад заплатить за свої військові злочини", - заявив Маккейн.

Сенатор також розкритикував президента за його заяви про швидке виведення американського контингенту з Сирії.

"Президент Дональд Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США достроково виведуть війська з Сирії. Башар Асад, його союзники в Росії та Ірані почули це й осміліли через бездіяльність США. Як повідомляється, Асад використовував хімічну зброю проти невинних чоловіків, жінок і дітей, на цей раз в Думі", - заявив Маккейн.

Як повідомлялося, Британія і ще вісім країн закликали провести екстрене засідання Радбезу ООН через хіматаку в Сирії. Засідання запланували на другу половину дня у понеділок.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив про те, що за хімічну атаку доведеться "заплатити велику ціну", а Держдеп поклав відповідальність за неї на Росію.

Нагадаємо, щонайменше 70 людей померли під час ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума - останньому місті, яке перебуває під контролем повстанців у Східній Гуті. За атакою підозрюють вплив Росії. Уряд Сирії і Росія, зі свого боку, заперечують застосування хімічної зброї.