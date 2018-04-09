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Трамп заявив, що США відповість на газову атаку Сирії протягом 48 годин

9 квітня, 2018 - 19:23
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп засудив «огидну» атаку отруйним газом в Сирії і заявив, що прийме рішення про відповідь США протягом 24-48 годин.

Про це передає The Guardian.

"Я хотів би почати з того, що засуджую нещадну атаку проти невинних сирійців із застосуванням забороненої хімічної зброї. Це була жорстока атака, це було жахливо", - наголосив глава Білого дому.

Виступаючи в кабінеті кабінету Білого дому, президент США пообіцяв з'ясувати, хто несе відповідальність за напад, в якому, як повідомляється, загинули, щонайменше, 40 осіб.

«Ми дуже стурбовані тим, що така ситуація могла статися. Це про людяність. Ми говоримо про людяність... Якщо це Росія, якщо це Сирія, якщо це Іран, якщо всі вони разом, ми це з'ясуємо».

Нагадаємо, що ОЗХЗ розпочала розслідування хімічної атаки в Сирії.

Джерело: День

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