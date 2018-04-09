Трамп заявив, що зустрінеться з Кім Чен Ином у травні - червні

9 квітня, 2018 - 22:03
Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чем Ином відбудеться у травні - початку червня.
Про це він сказав під час засідання у Білому домі, передає УНН.
“Ми будемо зустрічатися з ними десь в травні або на початку червня”, — сказав Трамп.
За його словами, Вашингтон “підтримує контакт з Північною Кореєю”, а також зазначив, що США хочуть “чесної угоди”.
“Зараз, коли перед нами зустріч з Північною Кореєю, це буде дуже цікаво для всього світу”, - сказав Трамп.
Нагадаємо, що Трамп заявив, що США відповість на газову атаку Сирії протягом 48 годин.
Джерело: УНН