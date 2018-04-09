Туреччина заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, - Порошенко

Влада Туреччини підтримує розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь

Про це домовилися під час візиту президента Петра Порошенка до Стамбула де він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу, повідомляє АП.

Співрозмовники обговорили стан підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між двома країнами та порушили питання поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також щодо можливості реалізації спільних проектів в енергетичній сфері.

Порошенко поінформував турецьку сторону про ситуацію на Донбасі, а також обговорив подальші дії щодо Криму, зокрема щодо звільнення з російських в’язниць українських політичних в’язнів.

"Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь. Сторони також засудили використання хімічної зброї на території Сирії", - підсумували у прес-центрі.